В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет 20 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы занимают 4-е место в таблице Востока с 33 очками в активе после 25-и матчей. «Ак Барс» отстает от 1-й позиции на 7 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече казанцы всухую проиграли ЦСКА со счетом 0:3, а до этого «Ак Барс» оказался сильнее СКА, обыграв в овертайме со счетом 3:2.

В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Ак Барс» одолел «Куньлунь» (5:0) и «Нефтехимик» (4:1), а также проиграл «Локомотиву» (1:2).

Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Ак Барс» потихоньку набирает ход и забирает свои очки. Команда стала частенько выигрывать, а на своей площадке казанцы также выступают очень уверенно.

В составе «Ак Барса» стоит отметить нападающего Кирилла Семенова, который отлично вписался в 1-е звено казанцев, а его гол в овертайме матча против СКА точно будет в топе лучших заброшенных шайб.

Предстоящий матч против «Нефтехимика» у «Ак Барса» будет последним в домашней серии. Казанцаам точно будет сложно, ведь «волки» также начинают набирать ход.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы располагаются на 7-й позиции Востока с 28-ю очками в активе после 29-и встреч. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку на 5 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке «волки» сумели одолеть мощный «Автомобилист» со счетом 3:1, а до этого «Нефтехимик» в овертайме уступил «Авангарду» (2:3 ОТ).

«Волки» набирают очки в последних 4-х встречах. За этот период «Нефтехимик» также уступил «Барысу» в овертайме со счетом 1:2 и разгромил ту же астанинскую команду (4:1).

Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

Состояние команды: Кажется, что «Нефтехимик» нащупывает свою игру и стабильно набирает очки. Предстоящий матч против «Ак Барса» будет особенным для нижнекамцев, ведь это татарстанское дерби.

«Нефтехимик» отлично выступает именно от обороны. «Волки» точно не побегут большими силами вперед в предстоящем матче, предпочитая играть вторым номером.

«Нефтехимик» в прошедшем поединке против «Автомобилиста» доказал, что может играть четко в обороне даже против сильного соперника, остается только наладить реализацию моментов.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» набирает очки в последних 4-х встречах

В последних 7-и встречах на своей площадке «Ак Барс» проиграл 2 раза

«Нефтехимик» только 1 раз обыграл «Ак Барс» в последних 5-и встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 4.70, а победа «Нефтехимика» — в 5.80.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.55 и 1.48 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Нефтехимик» сможет дать бой «Ак Барс», переведя игру в овертайм.

Ставка: Ничья в основное время за 4.70.

Прогноз: Для того, чтобы добиться результата «Нефтехимику» необходимо забить минимум парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 1.5 больше за 1.95.