ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Джонс против Стипе МиочичаКак в лучшие годы. Джонс ярко нокаутировал Миочича и подтвердил свое величие НеймарТрансферный дайджест. 12-18 ноября Валерий Карпин — главный тренер сборной РоссииРоссия — Сирия. Онлайн
  • 14:30
    • Тренер «Акрона»: Дзюба заслуживает вызов в сборную России
  • 14:14
    • «Сокол» назвал имя нового главного тренера
  • 11:19
    • Овечкин второй раз кряду стал первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли «Нефтехимик» дать бой казанцам?

    «Ак Барс» — «Нефтехимик». Ставка (к. 4.70) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филипп Долганов — голкипер «Нефтехимика»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет 20 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы занимают 4-е место в таблице Востока с 33 очками в активе после 25-и матчей. «Ак Барс» отстает от 1-й позиции на 7 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече казанцы всухую проиграли ЦСКА со счетом 0:3, а до этого «Ак Барс» оказался сильнее СКА, обыграв в овертайме со счетом 3:2.

    В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Ак Барс» одолел «Куньлунь» (5:0) и «Нефтехимик» (4:1), а также проиграл «Локомотиву» (1:2).

    Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Ак Барс» потихоньку набирает ход и забирает свои очки. Команда стала частенько выигрывать, а на своей площадке казанцы также выступают очень уверенно.

    В составе «Ак Барса» стоит отметить нападающего Кирилла Семенова, который отлично вписался в 1-е звено казанцев, а его гол в овертайме матча против СКА точно будет в топе лучших заброшенных шайб.

    Предстоящий матч против «Нефтехимика» у «Ак Барса» будет последним в домашней серии. Казанцаам точно будет сложно, ведь «волки» также начинают набирать ход.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы располагаются на 7-й позиции Востока с 28-ю очками в активе после 29-и встреч. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку на 5 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке «волки» сумели одолеть мощный «Автомобилист» со счетом 3:1, а до этого «Нефтехимик» в овертайме уступил «Авангарду» (2:3 ОТ).

    «Волки» набирают очки в последних 4-х встречах. За этот период «Нефтехимик» также уступил «Барысу» в овертайме со счетом 1:2 и разгромил ту же астанинскую команду (4:1).

    Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

  • Очередная тренерская отставка, беспроигрышная неделя ЦСКА, спад «Северстали»
  • КХЛ: обзор одиннадцатой игровой недели
  • Вчера

    • Состояние команды: Кажется, что «Нефтехимик» нащупывает свою игру и стабильно набирает очки. Предстоящий матч против «Ак Барса» будет особенным для нижнекамцев, ведь это татарстанское дерби.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Нефтехимик» отлично выступает именно от обороны. «Волки» точно не побегут большими силами вперед в предстоящем матче, предпочитая играть вторым номером.

    «Нефтехимик» в прошедшем поединке против «Автомобилиста» доказал, что может играть четко в обороне даже против сильного соперника, остается только наладить реализацию моментов.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» набирает очки в последних 4-х встречах

    • В последних 7-и встречах на своей площадке «Ак Барс» проиграл 2 раза

    • «Нефтехимик» только 1 раз обыграл «Ак Барс» в последних 5-и встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 4.70, а победа «Нефтехимика» — в 5.80.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.55 и 1.48 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Нефтехимик» сможет дать бой «Ак Барс», переведя игру в овертайм.

    Ставка: Ничья в основное время за 4.70.

    Прогноз: Для того, чтобы добиться результата «Нефтехимику» необходимо забить минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 1.5 больше за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Алькала-Гурри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Индонезия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч КНДР — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Китай — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Таджикистан — Афганистан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Палестина — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Египет — Ботсвана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фоньини — Ринкон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч ОАЭ — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (4.70), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Нефтехимик» дать бой казанцам?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры