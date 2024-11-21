В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Трактор» 21 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА прервал беспроигрышную серию «Локомотива», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинская команда по-прежнему возглавляет Восток. В 27 играх лидер конференции набрал 40 очков, опередив ближайшего преследователя («Автомобилист») на 4 балла.

Последние матчи: «Трактор» продолжает демонстрировать содержательный хоккей, но последние его результаты далеки от образцовых. Три матча из последних пяти закончились поражением.

За этот период команда Бенуа Гру проиграла «Локомотиву» — 5:3 и «Адмиралу» — 3:4 ОТ, взяла верх над «Амуром» — 4:3 и «Металлургом» Мг — 4:0, а также уступила московскому «Динамо» — 3:4 Б.

Не сыграют: Артем Блажиевский.

Состояние команды: В отношении общей статистики и качества игры «Трактору» к этому моменту не было равных на Востоке. Но в последнее время челябинцы порой проседают.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Бенуа Гру больше не впечатляет результатами, хотя в плане содержательного хоккея у «медведей» по-прежнему полный порядок. В некоторых моментах «Трактору» не хватает лишнего везения.

Тем не менее списывать все исключительно на удачу «Трактор» также не собирается: команда понимает, что в обороне у нее порой возникают недопустимые ошибки, напрямую влияющие на результаты.

ЦСКА

Турнирное положение: В активе московских армейцев 35 очков по итогам 26 матчей, за счет которых команде удалось закрепиться на 5-й строчке в таблице Западной конференции.

Последние матчи: В конце прошлого месяца ЦСКА поочередно обыграл «Амур» — 7:0, «Куньлунь» — 4:3 ОТ и «Торпедо», после чего потерпел поражение в дерби со «Спартаком» — 1:2.

Обнулив предыдущую короткую серию успехов, команда Илья Воробьева начала формировать новую: к этому моменту ЦСКА победил «Ладу» (дважды — 4:1; 4:1), «Локомотив» — 2:0 и «Ак Барс» — 3:0.

Не сыграют: Егор Афанасьев.

Состояние команды: В нынешнем сезоне ЦСКА находится на этапе перестройки, целью которой является возвращение к статусу клуба первого эшелона и реального претендента на Кубок.

Однако команде Илья Воробьева явно необходимо время на то, чтобы новые идеи начали работать. По этой причине ЦСКА проводит неровный чемпионат, ход которого, правда, можно переломить.

Со второй половины октября столичный клуб набрал приличную форму: ЦСКА не только вышел на хороший темп в плане результатов, но и начал демонстрировать конструктивную игру, заметно прибавив в защите.

Статистика для ставок

«Трактор» потерпел три поражения в четырех последних матчах в Челябинске

Минимум 3 шайбы забрасывал «Трактор» в шести предыдущих матчах на своей территории

Ни в одном очном матче с 2017 года на льду «Трактора» не было забито больше 5 голов в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 3.90, а победа ЦСКА — в 2.70.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Неделями ранее «Трактор» считался бы безоговорочным фаворитом очного матча, но текущий спад и форма, которую набрали армейцы, в значительной степени повышают шансы московского клуба.

Ставка: ЦСКА победит в матче за 2.00.

Прогноз: Текущие кондиции обеих команд позволяют изменить устойчивый тренд низовых очных матчей в Челябинске.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.96.