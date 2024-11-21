21 ноября в 1/64 финала Испании по футболу сыграют «Йове-Эспаньол» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Йове-Эспаньол» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Йове-Эспаньол»

Турнирное положение: «Йове-Эспаньол» нынешний сезон проводит в Терсере. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Йове-Эспаньол» в 9 матчах отправил всего 9 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 10 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Встреча с «Сонехой» завершилась ничьей (1:1).

А вот до того «Йове-Эспаньол» минимально уступил «Сагунтино». Плюс несколько раньше команда проиграла еще и «Кревильенте» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки отличились 2 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Йове-Эспаньол» не побеждает еще с конца сентября. Да и забивает команда в среднем ровно гол за матч.

Поединок с «доностьяррас» для «Йове-Эспаньол» будет сродни экзамену. Да и оппонент может предстать в экспериментальном кадровом сочетании.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Соперник явно выше классом, да и собственные последние результаты не впечатляют.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Реал Сосьедад» в 13 матчах настрелял 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 10 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда совершила подвиг. «Реал Сосьедад» минимально одолел «Барселону».

До того команда потерпела поражение от «Виктории» Пльзень (1:2). А вот чуть раньше баски уверенно переиграли «Севилью» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» лишь на 2 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Реал Сосьедад» явно постарается преуспеть в Кубке Испании. Вот только стабильностью игра и результаты команды не отличаются.

И уж наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит не самый оптимальный состав. Впрочем, даже резервисты должны обыгрывать столь скромного соперника.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Где же еще возвращать уверенность в своих силах, как не в матчах с соперниками столь низкого уровня?!

Статистика для ставок

Баски в среднем забивают реже гола за матч

«Реал Сосьедад» пропустил 10 мячей в 13 матчах Примеры

«Йове-Эспаньол» не побеждает с конца сентября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 35.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.17 и 3.84.

Прогноз: «Реал Сосьедад» явно не будет слишком надрываться в матче со столь скромным оппонентом.

Номинальные гости намерены прибавить в плане реализации, плюс постараются как можно дальше пройти в Кубке Испании.

Ставка: Фора «Йове-Эспаньола» +3.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 4.50