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    Инициативой в матче в Астане будет владеть «Магнитка»

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
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    Скотт Уилсон
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Ноября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: Казахстанская команда провела 27 матчей, по итогам которых набрала 18 очков и разместилась на 11-м месте в таблице Востока, отставая от зоны топ-8 на 6 турнирных пунктов.

    Последние матчи: В первой половине ноября «Барыс» выдал провальный отрезок, состоявший из матчей с «Ак Барсом» — 1:2 Б, «Автомобилистом» — 1:3 и «Нефтехимиком» — 1:4.

    Барыс — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    Прервать серию команда Галыма Мамбеталиева сумела в другой встрече в Нижнекамске — 2:1 ОТ, за которой последовало поражение от «Салавата Юлаева» — 1:4 и крупная победа над «Сочи» — 6:3.

    Не сыграют: Виктор Антипин, Си Джей Смит, Роман Старченко, Дамир Жафяров.

    Состояние команды: Для «Барыса» этот сезон стал провальным уже в первой его половине, причем проблемы казахстанцев связаны не только с отсутствием содержательной игры.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    За пределами ледовой арены «Барыс» безуспешно пытается менять вектор развития, однако несколько за регулярку тренерских назначений свидетельствуют о безграмотной политике руководства.

    С точки зрения игровых свершений казахстанцы понемногу прибавляют, особенно это заметно по матчам с равными себе соперниками. Тем не менее особых турнирных перспектив у «Барыса» по-прежнему нет.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Магнитогорцам удалось подняться на 5-ю строчку в таблице Востока благодаря 31 очку по итогам 29 матчей. От 4-го «Ак Барса» «сталевары» отстают на 2 балла.

    Последние матчи: Неделями ранее «Металлург» Мг провел беспроигрышный отрезок, в рамках которого поочередно взял верх над «Адмиралом» — 3:2 ОТ, «Амуром» — 2:1 ОТ и «Сибирью» — 4:1.

    Бесперебойный поток побед команды Андрея Разина был прерван ввиду крупного поражения в дерби с «Трактором» — 0:4, после которого «Магнитка» обыграла «Ладу» — 2:1 Б и «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Данила Юров.

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    • Состояние команды: Нынешний регулярный сезон «Металлург» Мг начал крайне проблематично, однако после слабого старта клуб пытается понемногу выправить ситуацию.

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    В контексте игровой модели команда Андрея Разина не блистает, однако в плане последовательности в результатах «Металлург» Мг прогрессирует, хотя и не столь быстрыми темпами.

    Атакующая игра южноуральцев все еще хромает и эпизодически подводит команду. То же самое можно сказать о защите, которая нередко проваливает игры, особенно гостевые.

    Статистика для ставок

    • «Барыс» проиграл в четырех матчах в Астане из последних пяти

    • Всего в одной встрече из шести предыдущих в Казахстане было забито больше 4 голов

    • В трех последних очных матчах в Астане «Барыс» забивал минимум 3 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 4.29, ничья — в 4.33, а победа «Металлурга» Мг — в 1.67.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.

    Прогноз: Текущее форменное состояние магнитогорцев вряд ли можно назвать удовлетворительным, однако и в нынешних кондициях команда Андрея Разина способна провести содержательный матч на катке «Барыса».

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 6.5 за 2.03.

    Прогноз: В предстоящем матче «Магнитка» рассматривается исключительно с точки зрения доминирующей силы, которая не позволит казахстанцам владеть ни территориальным, ни статистическим преимуществом.

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 2.34.

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    «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на хоккей. Инициативой в матче в Астане будет владеть «Магнитка»
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