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    Приблизятся ли минчане к золотым медалям?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 21 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск
    21 ноября в 20-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 21 Ноября 2024 года

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
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    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирное положение: Жодинцы еще имеют шансы на серебряные медали. Ныне команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Торпедо-БелАЗ» отстает от идущего вторым «Немана» на 6 очков. Вот только у торпедовцев еще имеется матч в запасе.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. Жодинцы переиграли «Ислочь» (1:0).

    При этом «Торпедо-БелАЗ» до того учинил разгром «Витебску» (3:0). А вот немногим ранее жодинцы подписали мировую с могилевским «Днепром» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при всего 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Жодинцы относительно успешны в плане реализации — 41 забитый мяч в 27 матчах. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Матчи с минскими динамовцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо-БелАЗ» проиграл 1 раз при 4 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Торпедовцам, дабы сохранить шансы на серебро, явно нужно рисковать.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минчане на всех парах несутся к второму подряд чемпионству. Команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Минск имеет самые надежные тылы в лиге. В 26 поединках чемпионата минчане пропустили всего лишь 10 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда лишь один зачетный балл. Динамовцы расписали паритет с «Неманом» (0:0).

    При этом до того команда Вадима Скрипченко в Лиге конференций была бита «Легией» (0:4). А вот несколько ранее был обыгран «Слуцк» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Минск победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Динамо» Минск находится в достаточно приличных кондициях. Вот только в двух своих последних матчах минчане не забивали.

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    В четырех своих последних матчах чемпионата минчане не пропустили ни разу. Да и атака действует весьма неплохо, настреляв 47 мячей.

    При этом «Динамо» Минск прекрасно обороняется на чужих полях. В 12 гостевых поединках чемпионата Белоруссии команда Скрипченко пропустила всего 4 мяча.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Динамовцы явно не собираются надолго откладывать вопрос с чемпионством.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск пропустило всего 10 мячей в 26 матчах чемпионата

    • «Торпедо-БелАЗ» победил в 2 своих последних поединках

    • Минчане не пропускали в 4 своих последних матчах белорусского чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.69.

    Прогноз: Минчане мотивированы как можно скорее решить вопрос со вторым кряду чемпионским титулом.

    Динамовцы явно сильнее соперника, к тому же намереваются вернуться на забивной путь.

    Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на футбол. Приблизятся ли минчане к золотым медалям?
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