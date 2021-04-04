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    Пирло: «Ювентус» сам себе усложняет жизнь

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после туринского дерби против «Торино» (2:2) в 29-м туре Серии А.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «Мы хорошо начали, вышли вперед, и это самая сложная задача против команд, которые защищаются. Как всегда, мы сами усложняем себе жизнь. Надеялись на другой второй тайм, но сразу допустили ошибку. Она была похожа на ту, которую мы допустили против "Лацио". К сожалению, это происходит слишком часто и у нас бывают провалы в концентрации.

    В этом сезоне мы теряем много очков, и, естественно, нам нужно добиться большего. В настоящий момент мы делаем слишком много горизонтальных передач, и это делает нас предсказуемыми, — заявил Пирло Football Italia.

    После 29 матчей "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего "Интера" на 12 очков.

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