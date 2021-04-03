Талалаев: Команда забивала то, что ей не удавалось в предыдущих матчах, весной

Главный тренер «Ахмата»после крупной победы над(5:0) в матче 24-тура РПЛ.

«Мы воспользовались теми моментами, которые создавали. У нас был хороший прессинг. Каждый внес свою лепту.

Команда забивала то, что ей не удавалось в предыдущих матчах, весной. Нельзя говорить, что мы играли первым номером, была борьба за лидерство, за мяч.

Мало команд в чемпионате, которые продолжают играть при счете 0:2, 0:3. "Краснодар" это делал. Радует, что забивают наши нападающие. Любая работа оценивается результатом.

Особенно с "Динамо" не залетало. Не хватало везения. Вторую игру подряд мы сыграли без пенальти в наши ворота и без удаления. Я был удовлетворен, как ребята работают на поле.

Такие матчи становятся шагом к дальнейшему развитию. Теперь нам надо готовиться к кубковой встрече с Уфой», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

По итогам 24 туров «Ахмат» имеет 32 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.