Источник: Жемалетдинов и Мухин близки к уходу из «Локомотива»

Футболисты «Локомотива»с большой долей вероятности покинут команду в летнее трансферное окно.

«Почти наверняка "Локомотив" летом потеряет Жемалетдинова и Мухина», — написал у себя в Telegram-канале журналист Илья Казаков.

Также он сообщил, что «Локомотив» покинул врач Эдуард Безуглов, который также является главным врачом сборной России.

24 марта сообщалось, что 19-летний Максим Мухин может перейти в «Спартак».

В сезоне-2020/21 футболист дебютировал за основную команду «Локомотива», он провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

23-летний Жемалетдинов провел 24 матча за «Локомотив» в нынешнем сезоне, на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.