Главный тренер сборной Латвии: Мы показали характер и качество в игре с Турцией

Главный тренер сборной Латвиипрокомментировал ничью с Турцией (3:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Спасибо ребятам за самоотдачу и способность выжать из себя максимум. Понимаем, что нашей команде необходимо время, что прогрессировать и добиваться результата. Этот матч — прекрасный шаг в этом направлении.

Заслужили не проиграть, показали характер и качество. Но эйфории никакой нет, впереди еще очень много работы и много новых трудных матчей. Но как раз такая игра показывает, что мы на верном пути, что наши игровые идеи заслуживают доверия», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Латвия с одним баллом занимает пятое место в группе G отборочного турнира ЧМ-2022, Турция возглавляет группу с семью очками.