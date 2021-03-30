Турция — Латвия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 21:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Турция»: Угурджан Чакыр, Мерт Мюльдюр, Чаглар Сёюнджю, Озан Кабак, Джанер Эркин, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи, Кенан Караман, Бурак Йилмаз.

«Латвия»: Павел Штейнбор, Марцис Ошс, Антон Черномордый, Райвис Юрковскис, Владислав Фёдоров, Эдуард Эмсис, Кристерс Тоберс, Янис Икаунекс, Робертс Савалниекс, Андрей Цыганик, Роберт Ульдрикис.

Предыдущий матч соперников: «Турция» — «Латвия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

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