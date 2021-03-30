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    Турция включится во втором тайме?

    Турция — Латвия. Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Турция — Латвия
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    Шенол Гюнеш
    Турция сыграет на своем поле с Латвией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 21:45 мск. Турция — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 30 Марта 2021 года
    Турция
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    •  Турция 21:45 Латвия Латвия
  • Рига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.07
  • X
  • 11.70
  • 2
  • 30.00
  • Ставка!
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    Турция

    Турки в квалификации стартовали блестяще. Еще бы, ведь команда Шенола Гюнеша дома уверенно одолела голландцев (4:2).

    Более того, Турция затем на выезде добыла еще один прекрасный результат. Перспективные норвежцы были биты со счетом 0:3!

    Так что сейчас турки — лидеры группы. Кроме того, команда Гюнеша наверняка останется на 1 месте, для чего нужно обыграть аутсайдера.

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    С латвийцами у Турции отношения не складываются. Парадокс, но более сильная команда из пяти очных встреч с прибалтийцами не выиграла ни разу, четырежды сыграв вничью при одном поражении.

    Латвия

    Латвия в квалификации стартовала на своем привычном уровне. Два поражения от Черногоии (1:2) и Нидерландов (2:0) были, что называется, по делу.

    Наверняка и выезд в Стамбул для латышей не будет легким. Вероятнее всего, прибалтийцы потерпят очередное поражение.

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    • Латвия, с высокой долей вероятности, будет бороться лишь за престиж с Гибралтаром. Пока что у обеих команд очков нет.

    Даже с учетом успешной истории встреч с турками, Латвии вряд ли светит взять хотя бы один пункт. Проблемы в обороне ведь никуда не делись, да и атака действует не лучшим образом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Турцию за 1.09, на ничью за 11.50, а на Латвию — за 37.00

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    Турция, как и положено лидеру группы, будет активно атаковать на протяжении всей встречи.

    Латыши по всем компонентам выглядят слабее хозяев, и явно не сумеют дать им достойный бой.

    Турки прибавили в атаке, что продемонстрировали в первых двух матчах, так что и на сей раз наверняка сыграют результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.63

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