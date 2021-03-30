ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроЛебединая песня Агуэро в Манчестере. Форвард покинет «Сити» в конце сезона
  • 23:44
    • Россия на выезде проиграла Словакии в отборе ЧМ-2022
  • 18:47
    • Левандовски пропустит оба матча с «Пари Сен-Жермен»
  • 23:47
    • Бельгия забила 8 мячей Белоруссии в отборе ЧМ-2022, Уэльс одолел Чехию
  • 23:41
    • Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург
  • 21:02
    • Голландия и Германия вышли в четвертьфинал молодежного Евро
    Все новости спорта

    Тренер сборной Сербии: Мы ждали очень тяжелой игры с Азербайджаном, но она получилась еще тяжелее.

    Футбол Сборная Сербии Сборная Азербайджана
    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Азербайджана (2:1).

    Драган Стойкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Драган Стойкович

    «Мы ждали очень тяжелой игры, но она получилась еще тяжелее. После того, как соперник сравнял счет, нам стало гораздо сложнее.

    Довольны добытой победой. Главное — результат. Вместе с тем, пропустили мяч из-за секундной невнимательности, и это огорчает меня.

    Сильно понервничал из-за того эпизода. Рад, что удалось исправить ситуацию. Оформивший сегодня дубль Александр Митрович заслужил себе отдельный самолет. Но у нас таких денег нет.

    Он не только сегодня, но и в каждом матче доказывает, что является хорошим форвардом. Пять мячей за три матча — это немало», — цитирует Стойковича Azerisport.

    Митрович — лучший бомбардир в истории сборной Сербии. В его активе 41 мяч за национальную команду.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправят ли датчане домой молодежную сборную России?
  • Дания U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Сможет ли Англия продлить сухую серию?
  • Англия — Польша. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Украина должна одержать первую победу в отборе
  • Украина — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 31 марта
  • Завтра в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Дания U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Англия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Украина — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Саккари — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Чилич — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Исландия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры