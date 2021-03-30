Тренер сборной Сербии: Мы ждали очень тяжелой игры с Азербайджаном, но она получилась еще тяжелее.

Главный тренер сборной Сербииподелился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Азербайджана (2:1).

«Мы ждали очень тяжелой игры, но она получилась еще тяжелее. После того, как соперник сравнял счет, нам стало гораздо сложнее.

Довольны добытой победой. Главное — результат. Вместе с тем, пропустили мяч из-за секундной невнимательности, и это огорчает меня.

Сильно понервничал из-за того эпизода. Рад, что удалось исправить ситуацию. Оформивший сегодня дубль Александр Митрович заслужил себе отдельный самолет. Но у нас таких денег нет.

Он не только сегодня, но и в каждом матче доказывает, что является хорошим форвардом. Пять мячей за три матча — это немало», — цитирует Стойковича Azerisport.

Митрович — лучший бомбардир в истории сборной Сербии. В его активе 41 мяч за национальную команду.