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    Галактионов: Дания — организованная, атлетичная команда

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2021 U21 Сборная Дании
    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21 против Дании.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Понятно, что поражение от Франции не очень приятное, мы нацеливали ребят на положительный результат. Качество игры, которую мы показали, в целом удобоваримое.

    Вопрос деталей и нюансов. Понятно, что для нас это неудовлетворительный результат, но сейчас самое главное — отбросить негативные эмоции.

    Мы готовимся с полной концентрацией. Необходимо было эмоционально футболистов разгрузить, поэтому одна группа восстанавливалась, другая — работала.

    Во вторник непосредственно будем готовиться к игре. Тренерский штаб еще в Москве разобрал соперников — знал каждого игрока по линиям и звеньям. Во вторник проведем теоретическое занятие, донесем до них информацию.

    Дания — организованная, атлетичная команда, старается действовать во владение, хорошо использует взаимодействия, проникающие передачи.

    Те матчи, которые они здесь провели, показывают, что Дания — команда очень высокого уровня», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

    Россия находится на 3-м месте в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. Дания с 6 очками располагается на 1-й строчке.

    Матч между командами пройдет 31 марта и начнется в 19:00 (мск).

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