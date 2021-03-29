«Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»

продолжает поиски нового тренера на замену Доменико Тедеско, который ранее подтвердил, что не собирается продлевать контракт с клубом.

По информации журналиста Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Торстена Финка.

Ранее 53-летний немец тренировал «Гамбург», «Базель» и «Аустрию», а его последним местом работы был японский «Виссел Кобе».

Агенты Финка предлагали «Спартаку» услуги экс-игрока «Баварии» еще в начале года, но тогда в московском клубе решили подождать до лета, пока окончательно не решится вопрос с Тедеско.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака» является испанец Рафаэль Бенитес.