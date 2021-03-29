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    «Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»

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    «Спартак» продолжает поиски нового тренера на замену Доменико Тедеско, который ранее подтвердил, что не собирается продлевать контракт с клубом.

    Торстен Финк
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    Торстен Финк

    По информации журналиста Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Торстена Финка.

    Ранее 53-летний немец тренировал «Гамбург», «Базель» и «Аустрию», а его последним местом работы был японский «Виссел Кобе».

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    • Агенты Финка предлагали «Спартаку» услуги экс-игрока «Баварии» еще в начале года, но тогда в московском клубе решили подождать до лета, пока окончательно не решится вопрос с Тедеско.

    Ранее сообщалось, что одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака» является испанец Рафаэль Бенитес.

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