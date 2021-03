«Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»

продолжает поиски нового тренера на замену Доменико Тедеско, который ранее подтвердил, что не собирается продлевать контракт с клубом.

По информации журналиста Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Торстена Финка.

#Spartak Moscow another name for coach position looking for next season is Thorsten #Fink @tvdellosport #transfers #spartakmoscow