«Спартак» может возглавить бывший игрок «Баварии»

Торстен Финк Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Торстена Финка.
#Spartak Moscow another name for coach position looking for next season is Thorsten #Fink @tvdellosport #transfers #spartakmoscow— Gianluigi Longari (@Glongari) March 28, 2021
Ранее 53-летний немец тренировал «Гамбург», «Базель» и «Аустрию», а его последним местом работы был японский «Виссел Кобе».
Агенты Финка предлагали «Спартаку» услуги экс-игрока «Баварии» еще в начале года, но тогда в московском клубе решили подождать до лета, пока окончательно не решится вопрос с Тедеско.
Ранее сообщалось, что одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака» является испанец Рафаэль Бенитес.