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    Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»

    «Динамо» Москва — «Барыс». «Бело-голубые» — абсолютные фавориты матча 17 декабря, но на что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на КХЛ экспертов LiveSport.Ru с коэффициентом 2.10

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Барыс»
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    Даниил Пыленков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва примет «Барыс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Декабря 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Барыс

    Барыс

  • Астана
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: В 35 встречах столичная команда набрала 47 очков, благодаря которым закрепилась на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. От 2-го «Спартака» динамовцы отстают на 3 балла.

    Последние матчи: Месяцем ранее «Динамо» Москва выдало превосходный отрезок из шести побед подряд, которому пришел конец в домашнем дерби с ЦСКА — 0:1.

    Динамо — Барыс: коэффициенты букмекеров

    После встречи с «армейцами» команда Алексея Кудашова выдала еще ряд убедительных результатов. Накануне бело-голубые победили «Куньлунь» — 5:4 ОТ, уступили «Ак Барсу» — 4:5, а также обыграли СКА — 4:2 и «Металлург» Мг — 3:2.

    Не сыграют: Седрик Пакетт.

    Состояние команды: На протяжении первых нескольких недель сезона «Динамо» Москва находилось в кризисе идей на фоне отсутствия сыгранности и неважной формы лидеров команды.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако со временем бело-голубые начали прибавлять по всем ключевым элементам: команда Алексея Кудашова наладила химию на льду, повысила качество игры и начала стремительно сокращать разрыв между лидерами Запада.

    В настоящее время «Динамо» Москва находится в первой тройке и продолжает работать над тем, чтобы в дальнейшем улучшить этот показатель и приблизиться к кубковому этапу в максимально боевом тонусе.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Казахстанский представитель КХЛ по-прежнему находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции. В 36 встречах астанчане заработали 21 очко.

    Последние матчи: В прошлом месяце «Барыс» провел достаточно убедительный отрезок, сумев зацепиться за несколько положительных результатов. Однако цикл последних его матчей подразумевает исключительно провалы.

    В предыдущих восьми встречах команда Галыма Мамбеталиева потерпела поражения от «Амура» — 0:3, «Авангарда» — 2:3 ОТ, «Сибири» — 0:2, «Металлурга» Мг — 0:2, ЦСКА — 1:3, «Спартака» — 2:4, «Северстали» — 3:5 и СКА — 0:1.

    Не сыграют: Виктор Антипин, Роман Старченко, Дамир Жафяров.

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    • Состояние команды: Перевалив за экватор сезона, «Барыс» так и не сумел выправить ситуацию, в которой оказался с самого начала регулярки. Предпринятые шаги улучшить положение в настоящее время ни к чему не привели.

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    С точки зрения амбиций «Барыс» изначально рассматривался в статусе команды, которой предстоит решать самые скромные задачи, связанные с попытками пробиться в плей-офф с последних кубковых позиций.

    Тем не менее сейчас, глядя на ситуацию внутри команды, трудно представить, чтобы «Барыс» включился в гонку. Скорее всего, нынешним сезоном казахстанцы готовы пожертвовать в надежде на многообещающую будущую кампанию.

    Статистика для ставок

    • В трех матчах из последних четырех «Динамо» Москва был пробит тотал больше 5.5

    • Ни в одной игре из четырех последних на домашней территории «Динамо» Москва не пропустило больше 2 голов

    • Гостевая серия поражений «Барыса» в настоящее время составляет 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.44, ничья — в 5.30, а победа «Барыса» — в 6.70.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

    Прогноз: Команда Алексея Кудашова продолжает продвигаться по таблице и прогрессировать в плане работы на льду. При текущем соотношении сил шансов у «Барыса» на гостевой успех практически нет.

    Ставка: «Динамо» Москва победит + ТМ 5.5 за 2.10.

    Прогноз: В последних матчах у «Барыса» совсем не клеится игра в гостях, в то время как динамовцам дома присуща дополнительная уверенность. На правах фаворита москвичи не позволят казахстанцам много забивать, но и сами не будут настаивать на разгроме.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.00.

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    «Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на хоккей. Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
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