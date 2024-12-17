В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва примет «Барыс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 35 встречах столичная команда набрала 47 очков, благодаря которым закрепилась на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. От 2-го «Спартака» динамовцы отстают на 3 балла.

Последние матчи: Месяцем ранее «Динамо» Москва выдало превосходный отрезок из шести побед подряд, которому пришел конец в домашнем дерби с ЦСКА — 0:1.

После встречи с «армейцами» команда Алексея Кудашова выдала еще ряд убедительных результатов. Накануне бело-голубые победили «Куньлунь» — 5:4 ОТ, уступили «Ак Барсу» — 4:5, а также обыграли СКА — 4:2 и «Металлург» Мг — 3:2.

Не сыграют: Седрик Пакетт.

Состояние команды: На протяжении первых нескольких недель сезона «Динамо» Москва находилось в кризисе идей на фоне отсутствия сыгранности и неважной формы лидеров команды.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако со временем бело-голубые начали прибавлять по всем ключевым элементам: команда Алексея Кудашова наладила химию на льду, повысила качество игры и начала стремительно сокращать разрыв между лидерами Запада.

В настоящее время «Динамо» Москва находится в первой тройке и продолжает работать над тем, чтобы в дальнейшем улучшить этот показатель и приблизиться к кубковому этапу в максимально боевом тонусе.

«Барыс»

Турнирное положение: Казахстанский представитель КХЛ по-прежнему находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции. В 36 встречах астанчане заработали 21 очко.

Последние матчи: В прошлом месяце «Барыс» провел достаточно убедительный отрезок, сумев зацепиться за несколько положительных результатов. Однако цикл последних его матчей подразумевает исключительно провалы.

В предыдущих восьми встречах команда Галыма Мамбеталиева потерпела поражения от «Амура» — 0:3, «Авангарда» — 2:3 ОТ, «Сибири» — 0:2, «Металлурга» Мг — 0:2, ЦСКА — 1:3, «Спартака» — 2:4, «Северстали» — 3:5 и СКА — 0:1.

Не сыграют: Виктор Антипин, Роман Старченко, Дамир Жафяров.

Состояние команды: Перевалив за экватор сезона, «Барыс» так и не сумел выправить ситуацию, в которой оказался с самого начала регулярки. Предпринятые шаги улучшить положение в настоящее время ни к чему не привели.

С точки зрения амбиций «Барыс» изначально рассматривался в статусе команды, которой предстоит решать самые скромные задачи, связанные с попытками пробиться в плей-офф с последних кубковых позиций.

Тем не менее сейчас, глядя на ситуацию внутри команды, трудно представить, чтобы «Барыс» включился в гонку. Скорее всего, нынешним сезоном казахстанцы готовы пожертвовать в надежде на многообещающую будущую кампанию.

Статистика для ставок

В трех матчах из последних четырех «Динамо» Москва был пробит тотал больше 5.5

Ни в одной игре из четырех последних на домашней территории «Динамо» Москва не пропустило больше 2 голов

Гостевая серия поражений «Барыса» в настоящее время составляет 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.44, ничья — в 5.30, а победа «Барыса» — в 6.70.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: Команда Алексея Кудашова продолжает продвигаться по таблице и прогрессировать в плане работы на льду. При текущем соотношении сил шансов у «Барыса» на гостевой успех практически нет.

Ставка: «Динамо» Москва победит + ТМ 5.5 за 2.10.

Прогноз: В последних матчах у «Барыса» совсем не клеится игра в гостях, в то время как динамовцам дома присуща дополнительная уверенность. На правах фаворита москвичи не позволят казахстанцам много забивать, но и сами не будут настаивать на разгроме.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.00.