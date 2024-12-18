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    Момент истины для Рубена Барахи

    «Эспаньол» — «Валенсия». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Испании 18 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Валенсия»
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    Рубен Бараха — легенда клуба и тренер «Валенсии»
    18 декабря в перенесенном 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Валенсия». Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Декабря 2024 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 23:30 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: сейчас «Эспаньол» идет на 18-м месте в таблице Примеры с 14 очками.

    Последние матчи: в 17-м туре команды сыграла на своем поле вничью с «Осауной» (0:0). Игра получилась откровенно скучной и практически без моментов. Чуть ближе к победе был «Эспаньол», который не реализовал опасный момент.

    Эспаньол — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в гостях от «Хетафе» (0:1) и в Кубке Испании от «Барбастро» (0:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Каррерас, Эль-Хилали. Травмирован — Хосе Грагера.

    Состояние команды: в последнее время «Эспаньол» откровенно разочаровывает, играет очень тяжело и почти не создает моментов впереди. Всего в трех последних матчах с учетом кубков не было забито ни одного мяча. В очень плохой форме Чеддира, Садик, Вейхо и другие атакующие футболисты.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» продолжает занимать последнее место в таблице Примеры с 10 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре «летучие мыши» потерпели поражение на выезде от «Вальядолида» со счетом 0:1. Соперник забил свой мяч на 20-й минуте, после чего полностью сосредоточился на обороне и не дал ничего сделать. Все-таки «Валенсия» привыкла играть вторым номером, а в позиционном нападении чувствует себя не очень уютно.

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    До этого было поражение дома от «Райо Вальекано» (3:1) и победа в Кубке над скромной «Эхеа» (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Коррейа, Диахаби, Хосе Гайа. Дисквалифицирован — Комерт.

    Состояние команды: в этом сезоне «Валенсия» продолжает свое падение. Несмотря на плохие показатели, руководство пока не увольняет с поста главного тренера легенду клуба Рубена Бараху, который очень качественно отработал во главе «летучих мышей» прошлый чемпионат. Главной проблемой команды остается очень слабая игра в атаке — всего 13 мячей в 15 играх.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью со счетом 2:2

    • В шести последних матчах во всех турнирах «Эспаньол» выиграл всего один раз

    • «Валенсия» уступила три последних матча в Примере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Эспаньола» дают 2,65, а на «Валенсию» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

    Тотал меньше 2 и тотал больше 2 идут по равной линии за 1,90.

    Прогноз: это настоящий матч за шесть очков и в случае неудачного результата может полететь голова любого из тренеров. Вряд ли тут стоит ждать открытого атакующего футбола, он появится только, если один из соперников забьет быстрый гол.

    Основная ставка: тотал меньше 2 за 1,90.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход. Обе команды сейчас очень плохи и абсолютно равны.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,0.

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