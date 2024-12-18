18 декабря в перенесенном 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Валенсия». Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: сейчас «Эспаньол» идет на 18-м месте в таблице Примеры с 14 очками.

Последние матчи: в 17-м туре команды сыграла на своем поле вничью с «Осауной» (0:0). Игра получилась откровенно скучной и практически без моментов. Чуть ближе к победе был «Эспаньол», который не реализовал опасный момент.

Ранее было поражение в гостях от «Хетафе» (0:1) и в Кубке Испании от «Барбастро» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Каррерас, Эль-Хилали. Травмирован — Хосе Грагера.

Состояние команды: в последнее время «Эспаньол» откровенно разочаровывает, играет очень тяжело и почти не создает моментов впереди. Всего в трех последних матчах с учетом кубков не было забито ни одного мяча. В очень плохой форме Чеддира, Садик, Вейхо и другие атакующие футболисты.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» продолжает занимать последнее место в таблице Примеры с 10 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «летучие мыши» потерпели поражение на выезде от «Вальядолида» со счетом 0:1. Соперник забил свой мяч на 20-й минуте, после чего полностью сосредоточился на обороне и не дал ничего сделать. Все-таки «Валенсия» привыкла играть вторым номером, а в позиционном нападении чувствует себя не очень уютно.

До этого было поражение дома от «Райо Вальекано» (3:1) и победа в Кубке над скромной «Эхеа» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Коррейа, Диахаби, Хосе Гайа. Дисквалифицирован — Комерт.

Состояние команды: в этом сезоне «Валенсия» продолжает свое падение. Несмотря на плохие показатели, руководство пока не увольняет с поста главного тренера легенду клуба Рубена Бараху, который очень качественно отработал во главе «летучих мышей» прошлый чемпионат. Главной проблемой команды остается очень слабая игра в атаке — всего 13 мячей в 15 играх.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью со счетом 2:2

В шести последних матчах во всех турнирах «Эспаньол» выиграл всего один раз

«Валенсия» уступила три последних матча в Примере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Эспаньола» дают 2,65, а на «Валенсию» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 и тотал больше 2 идут по равной линии за 1,90.

Прогноз: это настоящий матч за шесть очков и в случае неудачного результата может полететь голова любого из тренеров. Вряд ли тут стоит ждать открытого атакующего футбола, он появится только, если один из соперников забьет быстрый гол.

Основная ставка: тотал меньше 2 за 1,90.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход. Обе команды сейчас очень плохи и абсолютно равны.

Дополнительная ставка: ничья за 3,0.