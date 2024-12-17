ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТрансферный дайджест. 10-16 декабря Колби Ковингтон против Хоакина БаклиБакли нокаутировал Ковингтона, Абдулвахабов прошел Абдулхаликова. Обзор самых громких боев недели Амад ДиаллоРождение звезды. Диалло вдохновил «Манчестер Юнайтед» на камбэк в дерби, ошеломив «Сити»
    Все новости спорта

    Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?

    СКА — «Локомотив». Ставка (к. 3.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на СКА — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони Деанджело — защитник СКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА встретится с «Локомотивом». Игра пройдет на «СКА Арене» 17 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 17 Декабря 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    СКА

    Турнирное положение: Питерская команда занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка за 34 встречи. СКА отстает от 1-й строчки уже на 14 баллов.

    Последние матчи: До паузы на встречи сборных команда обыграла «Барыс» с минимальным счетом 1:0. До этого СКА проиграл московскому «Динамо» (2:4), провалив 2-ю половину третьего периода.

    СКА — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    В последних 6-и матчах команда проиграла 2 раза при 4-х победах. За этот период СКА проиграл «Адмиралу» (2:3 Б), а также победил «Амур» (7:5), «Торпедо» (4:1) и снова «Амур» (6:3).

    Не сыграют: Захар Бардаков и Артем Земченок (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: В последнее время СКА не отличается стабильностью, команда уже скатилась до 5-го места на Западе, хотя претендовала на 2-ю строчку.

    В последнее время основным вратарем СКА является 20-летний Павел Мойсевич, который выходил в старте в 6-и матчах подряд. За 8 встреч в нынешнем сезоне голкипер отразил 93.39% бросков при коэффициенте надежности 2.17.

    СКА в нынешнем сезоне не является главным претендентом на Кубок Гагарина, но точно будет бороться за этот трофей. В плей-офф питерцы снова могут провалиться, а предстоящий матч против «Локомотива» — настоящая проверка для СКА.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 1-е место на Западе и во всей КХЛ. «Локомотив» набрал 58 очков после 36-и матчей, опережая ближайшего преследователя на 8 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила ЦСКА со счетом 1:2, пропустив все 2 шайбы от Михаила Абрамова. Матчем ранее «Локомотив» в овертайме одолел «Амур» (4:3 ОТ).

    В последних 5-и встречах у команда 2 поражения и 3 победы. В этих матчах «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» (0:3), а обыграл «Адмирал» (3:0) и «Трактор» (4:2).

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • Состояние команды: «Локомотив» практически весь сезон идет на 1-м месте во всей лиге. Игру «железнодорожников» можно охарактеризировать как исключительно оборонительной, но эта модель работает.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Стоит отметить, что «Локомотив» также располагается на 1-й строчке в лиге по пропущенным голам, вынимая шайбу из своих ворот 57 раз за 36 встреч. При этом, команда сумела забросить 95 шайб.

    «Локомотив» довольно частенько обыгрывает СКА в очных противостояниях. В последней очной встрече «железнодорожники» оказались сильнее на чужой площадке со счетом 3:2.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и матчах СКА проиграл только 2 раза

    • В 10-и последних гостевых встречах «Локомотив» проиграл 2 раза

    • «Локомотив» трижды обыгрывал СКА в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 3.05.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя в основное время матча.

    Ставка: Ничья за 3.85.

    Прогноз: СКА встретится с самой лучшей обороной в КХЛ.

    Ставка: Индивидуальный тотал СКА 2.5 меньше за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брага — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.44
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Риу Аве — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Детройт — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шарлотт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры