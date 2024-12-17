В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА встретится с «Локомотивом». Игра пройдет на «СКА Арене» 17 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: Питерская команда занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка за 34 встречи. СКА отстает от 1-й строчки уже на 14 баллов.

Последние матчи: До паузы на встречи сборных команда обыграла «Барыс» с минимальным счетом 1:0. До этого СКА проиграл московскому «Динамо» (2:4), провалив 2-ю половину третьего периода.

В последних 6-и матчах команда проиграла 2 раза при 4-х победах. За этот период СКА проиграл «Адмиралу» (2:3 Б), а также победил «Амур» (7:5), «Торпедо» (4:1) и снова «Амур» (6:3).

Не сыграют: Захар Бардаков и Артем Земченок (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последнее время СКА не отличается стабильностью, команда уже скатилась до 5-го места на Западе, хотя претендовала на 2-ю строчку.

В последнее время основным вратарем СКА является 20-летний Павел Мойсевич, который выходил в старте в 6-и матчах подряд. За 8 встреч в нынешнем сезоне голкипер отразил 93.39% бросков при коэффициенте надежности 2.17.

СКА в нынешнем сезоне не является главным претендентом на Кубок Гагарина, но точно будет бороться за этот трофей. В плей-офф питерцы снова могут провалиться, а предстоящий матч против «Локомотива» — настоящая проверка для СКА.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 1-е место на Западе и во всей КХЛ. «Локомотив» набрал 58 очков после 36-и матчей, опережая ближайшего преследователя на 8 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила ЦСКА со счетом 1:2, пропустив все 2 шайбы от Михаила Абрамова. Матчем ранее «Локомотив» в овертайме одолел «Амур» (4:3 ОТ).

В последних 5-и встречах у команда 2 поражения и 3 победы. В этих матчах «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» (0:3), а обыграл «Адмирал» (3:0) и «Трактор» (4:2).

Состояние команды: «Локомотив» практически весь сезон идет на 1-м месте во всей лиге. Игру «железнодорожников» можно охарактеризировать как исключительно оборонительной, но эта модель работает.

Стоит отметить, что «Локомотив» также располагается на 1-й строчке в лиге по пропущенным голам, вынимая шайбу из своих ворот 57 раз за 36 встреч. При этом, команда сумела забросить 95 шайб.

«Локомотив» довольно частенько обыгрывает СКА в очных противостояниях. В последней очной встрече «железнодорожники» оказались сильнее на чужой площадке со счетом 3:2.

Статистика для ставок

В последних 6-и матчах СКА проиграл только 2 раза

В 10-и последних гостевых встречах «Локомотив» проиграл 2 раза

«Локомотив» трижды обыгрывал СКА в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 3.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя в основное время матча.

Ставка: Ничья за 3.85.

Прогноз: СКА встретится с самой лучшей обороной в КХЛ.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА 2.5 меньше за 1.82.