Де Брейне объявлен лучшим игроком месяца в «Ман Сити»

стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в марте. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На награду также претендовали Фернандиньо и Эмерик Ляпорт. Для Де Брейне это вторая подобная награда в этом месяце.

What a month for our @DeBruyneKev, voted @etihad POTM! 🤩

Ask KDB a question for your chance to win his signed shirt! 👕

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM