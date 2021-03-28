Косово — Швеция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 21:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Косово»: Самир Уйкани, Флорент Хадергьонай, Фидан Алити, Мергим Войвода, Беньямин Кололли, Хекуран Крюэзиу, Милот Рашица, Бесар Халими, Берсант Целина, Арбер Зенели, Ведат Мурики.

«Швеция»: Кристоффер Нордфельдт, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Филип Хеландер, Себастьян Ларссон, Эмиль Форсберг, Виктор Классон, Кристофер Ольссон, Златан Ибрагимович, Александер Исак.

Предыдущий матч соперников: «Швеция» — «Косово» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.

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