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    Раскусит ли Швеция косовский орешек?

    Косово — Швеция. Прогноз (к. 2.00) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Швеция
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    Ибрагимович успешно вернулся в сборную Швеции
    Во 2-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Косова примет сборную Швеции. Матч пройдет на стадионе «Фадиль Воккри» в Приштине. Начало — в 22.45 мск. Косово — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 28 Марта 2021 года
    Косово
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
    •  Косово 21:45 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.10
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  • 3.70
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  • Ставка!
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    Косово

    Сборная Косова только начинает борьбу в отборе на мундиаль 2022 года. Пока большинство остальных национальных команд стартовало в отборе, балканцы громили Литву в товарищеской встрече — 4:0.

    В осенней Лиге наций косовары заняли третье место в своей группе 3-го дивизиона с пятью очками. Их опередить сумели Словения и Греция, тогда как Молдова осталась позади.

    В октябре сборная провела товарищеский поединок с Северной Македонией, в котором проиграла (1:2). А в ноябре уступила Албании (1:2) с аналогичным счетом.

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    Успехи в двух предыдущих матчах последовали после 10 поединков кряду без побед. За тот период коллектив лишь два раза сыграл вничью.

    Швеция

    Швеция всегда сильна, а теперь в сборную возвращается еще и живая легенда «Тре Крунур». Златан Ибрагимович и в свои неполные 40 находится в отличных кондициях.

    Разумеется, в своем квинтете шведы настроены побороться за 1-е место с испанцами. Как минимум, 2 место занять вполне по силам, для чего придется конкурировать с Грецией.

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    • На старте отбора на чемпионат мира в Катар скандинавы выиграли, а Ибрагимович уже отметился ассистом. Правда, минимальная победа дома над Грузией говорит о том, что в атаке у них не все хорошо.

    А вот в Лиге наций Швеция выступила неудачно. Команда вылетела из высшего дивизиона, хотя набрала столько же очков, сколько и Хорватия (по 3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — Швеция выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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