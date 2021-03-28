Во 2-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Косова примет сборную Швеции. Матч пройдет на стадионе «Фадиль Воккри» в Приштине. Начало — в 22.45 мск. Косово — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово

Сборная Косова только начинает борьбу в отборе на мундиаль 2022 года. Пока большинство остальных национальных команд стартовало в отборе, балканцы громили Литву в товарищеской встрече — 4:0.

В осенней Лиге наций косовары заняли третье место в своей группе 3-го дивизиона с пятью очками. Их опередить сумели Словения и Греция, тогда как Молдова осталась позади.

В октябре сборная провела товарищеский поединок с Северной Македонией, в котором проиграла (1:2). А в ноябре уступила Албании (1:2) с аналогичным счетом.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Успехи в двух предыдущих матчах последовали после 10 поединков кряду без побед. За тот период коллектив лишь два раза сыграл вничью.

Швеция

Швеция всегда сильна, а теперь в сборную возвращается еще и живая легенда «Тре Крунур». Златан Ибрагимович и в свои неполные 40 находится в отличных кондициях.

Разумеется, в своем квинтете шведы настроены побороться за 1-е место с испанцами. Как минимум, 2 место занять вполне по силам, для чего придется конкурировать с Грецией.

На старте отбора на чемпионат мира в Катар скандинавы выиграли, а Ибрагимович уже отметился ассистом. Правда, минимальная победа дома над Грузией говорит о том, что в атаке у них не все хорошо.

А вот в Лиге наций Швеция выступила неудачно. Команда вылетела из высшего дивизиона, хотя набрала столько же очков, сколько и Хорватия (по 3).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — Швеция выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.