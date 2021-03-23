ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» продлили безвыигрышную серию «Баффало» до 14-ти матчейНХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Баффало», Панарин набрал три очка, «Вегас» разгромил «Сент-Луис»
  • 09:52
    • «Милуоки» без Адетокумбо набрал 140 очков матче с «Индианой», «Хьюстон» прервал серию из 20 поражений
  • 08:34
    • Соболев: Постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь». Но он вроде уже точно решил
  • 23:28
    • Сборная России представила новую форму
  • 22:13
    • СКА в овертайме дожал «Динамо» и повел в серии
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
    Все новости спорта

    Широков: Пост тренера ЦСКА логично было бы доверить братьям Березуцким

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший футболист ЦСКА Роман Широков прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «армейцев».

    Роман Широков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Широков

    Ранее сообщалось, что новым тренером ЦСКА станет хорватский специалист Ивица Олич.

    «Только руководство ЦСКА считает уход Гончаренко оправданным или не оправданным. Но я не думаю, что в этом сезоне ЦСКА сильно провалился. По результатам — да, но все можно было бы поправить, отрыв был не такой большой. Но, если в ЦСКА считали нужным поменять, они поменяли.

    Я не знаю Олича как тренера, поэтому мне сложно сказать, что он может улучшить результаты ЦСКА в этом сезоне. Будем смотреть, как он проявит себя. С моей точки зрения было бы более логично, чтобы пост доверили братьям Березуцким, но видимо у ЦСКА другое понимание на этот счет. Вася давно в системе армейцев, он знает всех игроков, да и менять по большому счету ничего не надо было бы.

    Сложно сказать, насколько оправдано сейчас назначение Олича. Наверное, было бы правильно это сделать зимой. Нельзя сказать, что ЦСКА шатало в этом сезоне, они всегда были стабильны, находились в пятерке, были и на втором месте. Я думаю, что они так до последнего тура и будут бодаться.

  • Хорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока
  • Реакция спортивных СМИ на тренерскую рокировку в московском ЦСКА
  • Вчера

    • Чем запомнился Гончаренко в ЦСКА? Запоминается последнее — провальный еврокубок. А так начало было хорошим, когда в Европе дошли до 1/4 финала, но последние два с половиной года мягко говоря у него в ЦСКА не заладились», — приводит слова Широкова Sport24.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» решит исход серии в четвертой встрече?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Еще одна игра «Локо» и ЦСКА закончится скромно?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кузнецова выиграет у Корне в двух сетах?
  • Корне — Кузнецова. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Румыния U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Германия U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Португалия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры