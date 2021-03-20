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    Головин — лидер «Монако» по количеству голевых передач

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    «Монако» разгромил «Сент-Этьен» в гостях в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, отыграл 76 минут и отметился голевой передачей во втором тайме.

    Это уже седьмой ассист 24-летнего хавбека в нынешнем розыгрыше Лиги 1. По этому показателю он лидирует в «Монако» вместе с форвардом Кевином Фолландом, однако немец принял участие в 24 играх, а Головин — в 14.

    В общем списке ассистентов Лиги 1 россиянин занимает четвертую строчку, впереди расположились Жонатан Бамба («Лилль») и Анхель Ди Мария (ПСЖ) — по восемь передач и Мемфис Депай («Лион») — девять пасов.

    После 30 игр «Монако» занимает четвертое место в таблице чемпионата, отставая на одно очко от ПСЖ и «Лиона», которые провели на матч меньше.

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