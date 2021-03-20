Головин — лидер «Монако» по количеству голевых передач

«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в гостях в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, отыграл 76 минут и отметился голевой передачей во втором тайме.

Это уже седьмой ассист 24-летнего хавбека в нынешнем розыгрыше Лиги 1. По этому показателю он лидирует в «Монако» вместе с форвардом Кевином Фолландом, однако немец принял участие в 24 играх, а Головин — в 14.

В общем списке ассистентов Лиги 1 россиянин занимает четвертую строчку, впереди расположились Жонатан Бамба («Лилль») и Анхель Ди Мария (ПСЖ) — по восемь передач и Мемфис Депай («Лион») — девять пасов.

После 30 игр «Монако» занимает четвертое место в таблице чемпионата, отставая на одно очко от ПСЖ и «Лиона», которые провели на матч меньше.