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    Гол Погба вывел «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал Лиги Европы

    «Милан» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Красные дьяволы» вышли вперед на 48-й минуте, когда мяч после рикошета от Бруну Фернандеша достался Полю Погба, и тот вонзил его в ближний угол ворот.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Милан — Манчестер Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Поль Погба (49') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю (Диогу Далот, 6527'), Фикайо Томори, Симон Кьер, Хакан Чалханоглу, Суалихо Мейте, Раде Крунич (Браим Диас, 7227'), Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Самуэль Кастильехо (Златан Ибрагимович, 6527') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд (Поль Погба, 4627'), Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд Предупреждения: Пьер Калюлю (65'), Диогу Далот (77'), Симон Кьер (85'), Люк Шоу (90')

    Неделю назад на «Олд Траффорд» команды сыграли вничью 1:1. В четвертьфинал вышла английская команда.

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