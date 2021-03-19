«Рубин» — «Химки»: счет 1:3, обзор голов

В матче 23 тура РПЛна выезде обыгралисо счетом 3:1.

Героем первого тайма стал Резван Мирзов, который открыл счет и отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом. Павел Могилевец стал автором второго мяча команды. До перерыва «Рубин» сократил разрыв голом Джордже Деспотовича.

Илья Кухарчук увеличил отрыв во втором тайме и автором голевой передачи снова стал Мирзов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Химки 1:3 Голы: 0:1 Резиуан Мирзов (пенальти) (20'), 0:2 Павел Могилевец (28'), 1:2 Джордже Деспотович (42'), 1:3 Илья Кухарчук (75') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, Михаил Костюков, Олег Шатов (Леон Мусаев, 8027'), Оливер Абильгор, Джордже Деспотович, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров (Солтмурад Бакаев, 7127') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Денис Глушаков (Илья Камышев, 5627'), Павел Могилевец (Илья Кухарчук, 7127'), Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов, Мохамед Конате Предупреждения: Джордже Деспотович (19'), Георгий Зотов (45'), Хвича Кварацхелия (53'), Filip Dagerstaal (64'), Павел Могилевец (65'), Дмитрий Тихий (80')

«Рубин» имеет 37 очков и занимает 8 место. «Химки» набрали 35 баллов и находятся на строчку ниже.