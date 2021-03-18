Вильярреал — Динамо К. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

В 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Рамиро Фунес Мори, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос, Этьен Капу, Херар Морено, Карлос Бакка, Самуэль Чуквезе.

«Динамо К»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Жерсон Родригес.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Динамо К» — «Вильярреал» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вильярреал» со счетом 2:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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