Динамо З — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

Составы команд:
«Динамо З»: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Бартол Франьич, Ариян Адеми, Ловро Майер, Лука Иванушец, Кристиян Якич, Мислав Оршич, Бруно Петкович.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Гарри Кейн.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Динамо З» 2:0 (полная статистика встреч).
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