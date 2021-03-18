ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Гончаренко«Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
  • 19:07
    • «Локомотив» вырвал победу у «Уфы»
  • 15:54
    • Матч «Интер» — «Сассуоло» отменили из-за коронавируса
  • 19:47
    • Лапорта намерен предложить Месси пожизненный контракт
  • 19:35
    • «Реал» убедил Азара отказаться от операции
  • 19:20
    • Карацев пробился в полуфинал турнира в Дубае
    Все новости спорта

    Динамо З — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

    «Динамо З» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Динамо Загреб Тоттенхэм Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Динамо З» — «Тоттенхэм».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Динамо З»: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Бартол Франьич, Ариян Адеми, Ловро Майер, Лука Иванушец, Кристиян Якич, Мислав Оршич, Бруно Петкович.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Гарри Кейн.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Динамо З» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо З» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» выбьет «МЮ» из Лиги Европы?
  • «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Что «Аякс» позволит сделать «Янг Бойзу»?
  • «Янг Бойз» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Шахтер» возьмет реванш у «Ромы», но все равно вылетит из ЛЕ?
  • «Шахтер» Донецк — «Рома». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры