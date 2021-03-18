Динамо З — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Динамо З»: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Бартол Франьич, Ариян Адеми, Ловро Майер, Лука Иванушец, Кристиян Якич, Мислав Оршич, Бруно Петкович.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Гарри Кейн.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Динамо З» 2:0 (полная статистика встреч).

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