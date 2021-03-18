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    В Загребе будет открытый футбол?

    «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, Лига Европы, 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм»
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    Гарри Кейн
    18 марта загребское «Динамо» на своем поле примет английский «Тоттенхэм» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 18 Марта 2021 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 20:55 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.05
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    «Динамо» Загреб

    Загребское «Динамо» очень уверенно преодолело групповую стадию Лиги Европы. В одном квартете с ЦСКА, «Вольфсбергом» и «Фейноордом» оно четыре раза выиграло при двух ничьих, пропустив всего один гол.

    На стадии 1/16 финала второго по значимости европейского кубка коллектив из столицы Хорватии одолел российский «Краснодар», дважды победив — 1:0 дома и 3:2 на выезде.

    Однако выезд в Лондон завершился для «синих» первым фиаско в данном турнире. Хорватский коллектив уступил из-за дубля Кейна со счетом 0:2 и имеет теперь очень мало шансов на выход в четвертьфинал.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    К данному поединку «динамовцы» подходят после крупной победы над «Вараждином» (5:0) в национальном первенстве, где они лидируют с отрывом в два очка от ближайшего преследователя.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» на групповом этапе опередил «Антверпен», ЛАСК и «Лудогорец», выиграв четыре игры при одной мировой и одном фиаско, забив 15 голов, а пропустив только пять.

    На предыдущей стадии на вылет второго по значимости еврокубка «шпоры» легко разделались с «Вольфсбергом», дважды обыграв австрийский коллектив с общим счетом 8:1.

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  • 15/03/2021

    • После победы над «Динамо» дружина Моуринью уступила в чемпионате Англии «Арсеналу» (1:2). Этим поражением она прервала свою 5-матчевую победную серию, в которой пропустила только один раз.

    В турнирной таблице АПЛ лондонская команда разместилась на восьмой позиции, имея в своем активе 45 баллов и отстает от топ-4 на шесть пунктов.

    Между собой эти клубы на евроарене провели две встречи, где оба раза побеждали «шпоры» — 4:0 и 2:0.

    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тоттенхэма» — 2.07, победа «Динамо» — 3.65, ничья — 3.55.

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    Проход: «Тоттенхэма» — 1.02; «Динамо» — 19.00.

    Результат первого матча обязывает хозяев идти в атаку большими силами, что вполне может принести открытый футбол в исполнении обоих клубов с обоюдным обменом голами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.

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