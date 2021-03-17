Семак оправдал Дзюбу за незабитый пенальти

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о гостевой победе над(3:2) в 23-м туре РПЛ.

«Нервная игра. Думаю, мы неплохо начали, у нас были хорошие моменты, но, как у нас бывает в последних матчах, мы не забили и получили гол в свои ворота. Команда правильно отреагировала и быстро забила ответный мяч.

Конечно, незабитый пенальти дал небольшое психологическое преимущество армейцам, но в перерыве команда правильно отреагировала и на это.

Второй тайм начали хорошо и забили мяч. Удаление помогло нам, упростило нашу жизнь.

Мы стали лучше контролировать игру, но, к сожалению, в концовке привезли себе необязательный пенальти и тем самым осложнили жизнь на финальный отрезок матча.

Хорошо, что все закончилось именно так. Поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой. Будем готовиться к следующим матчам.

У нас нет такого, что если один пенальти не забил, то сразу же уступаешь другому. Такое бывает, до этого Артем забил восемь пенальти подряд, если я не ошибаюсь. Эти восемь пенальти дают ему право ошибиться, ничего страшного не случилось.

И в прошлой игре Артем мог пробить, но он уступил место Азмуну. У нас два бьющих, и сегодня их тоже было два. Артем до этого забил мяч и чувствовал себя достаточно уверенно, но, к сожалению, не реализовал пенальти.

В принципе, это не отразилось на игре. Что будет в дальнейших матчах, посмотрим. Посмотрим на то, как будет складываться ход матча, и будем принимать решение», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.