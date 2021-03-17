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    • Гончаренко: У меня есть силы продолжить работу до конца чемпионата
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    Гончаренко: У меня есть силы продолжить работу до конца чемпионата

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Первый тайм хорошо смотрелись. Забили гол, были предпосылки чтобы забить второй. Но потери на чужой половине и в центре не позволили увеличить давление.

    Недобежали в штрафной площади — 1:1. Когда остались в меньшинстве, минут 15 приходили в себя. Путем замен пытались что-то изменить.

    Атаку наладили, мне не понравилось, как мы играли в защите. Слишком много позволяли сопернику за спиной Марио Фернандеса.

    Мы сражались до конца, пробовали разные варианты. За это команде надо отдать должное.

    Мы оценивали как оборону, так и атаку, и выбор пал, что выйдут Обляков и Ахметов. Что-то ему удавалось, что-то нет», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Гончаренко также ответил на вопрос, есть ли у него силы продолжить работу до конца чемпионата после перерыва с учетом неудачных результатов.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что тренер может быть отправлен в отставку.

    «Силы точно есть. Пауза позволит забыть те результаты, которые были, и позволит подготовится к следующим играм», — сказал он.

    После этого матча ЦСКА с 40 очками находится на 3-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Москвичи на 8 очков отстают от лидирующего «Зенита».

    В следующем туре команда Виктора Гончаренко на выезде сыграет с «Тамбовом». Эта встреча пройдет 4 апреля.

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