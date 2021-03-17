Источник: Гончаренко — в шаге от отставки

В случае пораженияот матче 23-го тура РПЛ руководство армейцев рассмотрит вопрос об отставке главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс»

По данным издания, такой сценарий обсуждался с рядом ведущих футболистов красно-синих еще в прошлом декабре — лидеры не высказывались против.

Белорусского специалиста спасла от досрочного ухода уверенная гостевая победа над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре, последним перед зимней паузой в РПЛ, а также позиция председателя совета директоров ПФК Максима Орешкина.

Сейчас мнение главы ЦСКА изменилось, так что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается.

В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.