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    Куртуа: В Италии «Аталанта» много забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг.

    Пару раз пришлось делать сейвы после ударов Сапаты. Был еще гол Муриэля... На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол.

    И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар.

    Очень рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии "Аталанта" помногу забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то — со стандарта», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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