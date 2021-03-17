Куртуа: В Италии «Аталанта» много забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды

Вратарь «Реала»прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над(3:1) в ответном матче 1/8 финала.

«Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг.

Пару раз пришлось делать сейвы после ударов Сапаты. Был еще гол Муриэля... На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол.

И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар.

Очень рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии "Аталанта" помногу забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то — со стандарта», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.