Тамбов — Краснодар: смотреть онлайн трансляцию 14.03.2021

В 16:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Тамбов» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Краснодар»).

Календарь и таблица РПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тамбов» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

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Матч между командами «Тамбов» и «Краснодар» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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