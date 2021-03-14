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    Отыграются ли «Быки» на «Тамбове» за московский позор?

    «Тамбов» — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат России, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Краснодар»
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    «Краснодар»
    В воскресенье, 14 марта, в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Тамбов» и «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, начало — в 16:30 по мск. «Тамбов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Марта 2021 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Тамбов»

    «Тамбов» был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата и Кубка России, но в последний момент РФС и РПЛ совместными усилиями спасли клуб, растерявший из-за безденежья большую часть состава.

    За счет аренд «волки» перед самым возобновлением сезона собрали с миру по нитке команду, игроки который пока даже по именам друг друга не знают. Результаты соответствующие.

    В 1/8 финала Кубка России «Тамбов» в гостях уступил «Локомотиву» (0:3), а затем в РПЛ проиграл сначала «Ротору» (1:3) дома, а потом «Динамо» (0:2) в гостях.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 21 тура РПЛ «Тамбов» с 13 очками на 16-м месте. Разница мячей 14-34. Команду накануне матча решил покинуть голкипер Сергей Рыжиков.

    «Краснодар»

    На зимних сборах «быки» провели семь контрольных матчей, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев поражение от «Локомотива» со счетом 0:4.

    «Краснодар» возобновил сезон, уступив дома загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, после чего «быки» вылетели из Кубка России, проиграв «Сочи» (1:2).

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    • В ответном матче ЛЕ «Краснодар» проиграл «Динамо» в Загребе со счетом 0:1, а затем в матче РПЛ дома спасся от поражения в матче с «Уралом» (2:2).

    В последнем матче «быки» в Москве потерпели самое крупное в своей истории поражение от «Спартака», уступив со счетом 1:6.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 21 туров РПЛ «Краснодар» с 31 очком на 10-м месте. Разница мячей 38-27. Маркус Берг забил 9 голов, еще 7 у Реми Кабелла.

    «Тамбов» — «Краснодар». Прогноз и ставки

    На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 35.00, на ничью в основное время — 11.00, а на победу «Краснодара» — 1.09.

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    В первом круге «Краснодар» победил дома со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Краснодар» на выезде победил 2:0, а на своем поле сыграл вничью 0:0.

    Обе команды не очень успешно начали весенний отрезок чемпионата, но «Тамбов» совершенно разобран. Прогнозируем победу «Краснодара».

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.40 и «обе забьют — нет» за 1.37.

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