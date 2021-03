«РБ Лейпциг» объявил о переходе форварда «Аякса»

оформил трансфер нападающего, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

19-летний футболист присоединится к своей новой команде летом на правах свободного агента. Он заключил контракт, который рассчитан на четыре года.

Brian #Brobbey is a Bull! ✨

We're delighted to announce the signing of Brian #Brobbey on a four-year deal from @AFCAjax in summer 2021.

🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/DJqkSstnSp