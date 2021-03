Нападающийпризнан лучшим игроком туринского клуба в феврале по версии болельщиков, сообщает пресс-служба туринцев.

В феврале португалец провел за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Напомним, что форвард признавался игроком месяца в клубе в ноябре и декабре.

👏 @Cristiano 👏 #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di febbraio! https://t.co/X1GwMO23zv pic.twitter.com/JwE3V8TCv2