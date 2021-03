проигралв матче 29-го тура чемпионата Англии (0:1). Для мерсисайдцев это поражение стало пятым подряд на «Энфилде».

Ранее «Ливерпуль» за свою 129-летнюю историю ни разу не проигрывал пять домашних матчей кряду, сообщает ESPN.

Liverpool have lost five straight home league games for the first time in their 129 year history 😳 pic.twitter.com/9dNr48nyHo