«Сассуоло» — «Наполи»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 25-го тура итальянской Серии Ана своем поле сыграл вничью с— 3:3.

В составе хозяев пенальти реализовали Доменико Берарди и Франческо Капуто, кроме того автогол был записан на защитника «Наполи» Николу Максимовича.

За неаполитанцев отличились Пётр Зелиньски, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье (пенальти).

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Наполи 3:3 Голы: 1:0 Никола Максимович (автогол) (34'), 1:1 Пётр Зелиньски (38'), 2:1 Доменико Берарди (пенальти) (45'), 2:2 Джованни Ди Лоренцо (72'), 2:3 Лоренцо Инсинье (пенальти) (90'), 3:3 Франческо Капуто (пенальти) (90') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио, Мерт Мюльдюр (Йереми Тольян, 73'), Джанмарко Феррари, Максим Лопес (Лукаш Гараслин, 85'), Филип Джуричич (Brian Oddei, 85'), Доменико Берарди (Педро Обьянг, 85'), Мануэль Локателли, Грегоре Дефрель (Хамед Траоре, 78'), Франческо Капуто Наполи: Алекс Мерет, Никола Максимович (Костас Манолас, 86'), Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Фаузи Гулам, 73'), Амир Ррахмани, Диего Демме (Тьемуэ Бакайоко, 73'), Фабиан, Пётр Зелиньски (Станислав Лоботка, 85'), Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Элиф Элмас, 67') Предупреждения: Филип Джуричич (30'), Диего Демме (69'), Фаузи Гулам (77'), Марлон (79')

«Наполи» делит пятую строчку в турнирной таблице Серии А с «Ромой». «Сассуоло» поднялся на восьмое место.