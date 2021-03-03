ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий РозановБольше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова
  • 23:31
    • «Лион» обыграл «Ренн», «Сент-Этьен» уступил «Лансу»
  • 23:20
    • «Шеффилд» удержал победу над «Астон Виллой», «Лестер» и «Бёрнли» поделили очки
  • 22:39
    • Гол Мерфи принес победу «Ак Барсу» на старте серии с «Торпедо»
  • 22:24
    • ЦСКА одолел «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова
  • 22:02
    • Шайба Осипова принесла «Локо» победу над «Йокеритом»
    Все новости спорта

    «Сассуоло» спасся от поражения в матче с «Наполи»

    «Сассуоло» — «Наполи»: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сассуоло Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 25-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» — 3:3.

    «Сассуоло»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сассуоло»

    В составе хозяев пенальти реализовали Доменико Берарди и Франческо Капуто, кроме того автогол был записан на защитника «Наполи» Николу Максимовича.

    За неаполитанцев отличились Пётр Зелиньски, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье (пенальти).

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Наполи 3:3
    Голы: 1:0 Никола Максимович (автогол) (34'), 1:1 Пётр Зелиньски (38'), 2:1 Доменико Берарди (пенальти) (45'), 2:2 Джованни Ди Лоренцо (72'), 2:3 Лоренцо Инсинье (пенальти) (90'), 3:3 Франческо Капуто (пенальти) (90') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио, Мерт Мюльдюр (Йереми Тольян, 73'), Джанмарко Феррари, Максим Лопес (Лукаш Гараслин, 85'), Филип Джуричич (Brian Oddei, 85'), Доменико Берарди (Педро Обьянг, 85'), Мануэль Локателли, Грегоре Дефрель (Хамед Траоре, 78'), Франческо Капуто Наполи: Алекс Мерет, Никола Максимович (Костас Манолас, 86'), Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Фаузи Гулам, 73'), Амир Ррахмани, Диего Демме (Тьемуэ Бакайоко, 73'), Фабиан, Пётр Зелиньски (Станислав Лоботка, 85'), Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Элиф Элмас, 67') Предупреждения: Филип Джуричич (30'), Диего Демме (69'), Фаузи Гулам (77'), Марлон (79')

    «Наполи» делит пятую строчку в турнирной таблице Серии А с «Ромой». «Сассуоло» поднялся на восьмое место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один ужасный матч?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Вторая игра в Питере будет результативной?
  • СКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Парма» второй раз отобрать очки у «Интера»?
  • «Парма» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры