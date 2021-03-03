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    Дзюба прокомментировал смерть Юрия Розанова

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    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба высказался касательно смерти российского комментатора Юрия Розанова.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Юрий Альбертович — это комментатор, на котором мы все выросли. Вместе с ним ушла эпоха. Бывало, что смотришь тот или иной матч только из-за того, что его комментирует Юрий Альбертович Розанов. Думаю, он для многих был наставником. Детство действительно прошло под его комментарии, всплески эмоций, озорной голос.

    Я был заочно знаком с Юрием Альбертовичем, мы в основном общались через Семёна Зигаева, всегда друг другу передавали приветы, тепло друг к другу относились, и для меня это было очень дорого, так как все — и я в том числе — очень его уважали. К сожалению, вживую в конце нам не удалось увидеться и пообщаться. Я, наверное, даже стеснялся. В любом случае, этот человек заслуживает только добрых и лестных слов. Он настоящий боец. Я знаю, как он героически боролся с этой болезнью. К сожалению, так всё произошло. Царствие ему небесное. Юрий Альбертович, мы вас не забудем. Вы действительно величина и многое дали спорту в целом. Многие комментаторы, я думаю, появились благодаря вам. Тяжёлый день», — сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Семена Зигаева.

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