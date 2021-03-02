Суд арестовал недвижимость Промеса в Утрехте

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
Как сообщает De Telegraaf, речь идет о вилле стоимостью 2,1 миллиона евро, а также небольшом флигеле, который был оценен в 600 тысяч евро.
Решение принято в связи с разбирательством по делу, в котором Промес является ключевым фигурантом.
Несколько месяцев назад двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений.
«Арест недвижимости сделан в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба, — заявил представитель потерпевшего Йегуди Мошкович.
Промес ранее назвал ложными все обвинения в свой адрес.
Напомним, на прошлой неделе Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса".