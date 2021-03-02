Суд арестовал недвижимость Промеса в Утрехте

Суд наложил арест на недвижимое имущество нападающего «Спартака»в Утрехте (Нидерланды).

Как сообщает De Telegraaf, речь идет о вилле стоимостью 2,1 миллиона евро, а также небольшом флигеле, который был оценен в 600 тысяч евро.

Решение принято в связи с разбирательством по делу, в котором Промес является ключевым фигурантом.

Несколько месяцев назад двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений.

«Арест недвижимости сделан в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба, — заявил представитель потерпевшего Йегуди Мошкович.

Промес ранее назвал ложными все обвинения в свой адрес.

Напомним, на прошлой неделе Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса".