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    Кобелев: Тедеско, веди себя нормально, по-мужски! Он после каждого свистка прыгает — это работа на публику

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    Известный российский специалист Андрей Кобелев поделился мнением о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

    Андрей Кобелев
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    Андрей Кобелев

    «Посмотрите, как он себя ведет! Да, психология и менталитет очень важны. Но когда он после каждого свистка прыгает и размахивает руками, то это уже работа на публику. А если ты работаешь на публику, это означает неискренность.

    У Карреры было искренне? Там было по-мужски. Тедеско, веди себя нормально! Никто же не говорит, что ты должен стоять, грустить и плакать. Но веди себя нормально, по-мужски!

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    • Вспомните, что он сделал с тем же Гончаренко. Мы же, тренеры, наблюдаем за поведением друг друга. Я считаю, что он неплохой тренер, но у него много показного. Лично для меня. Может, я ошибаюсь», — сказал Кобелев в интервью YouTube-каналу «Футбольный хейт».

    Напомним, Тедеско ранее подтвердил, что покинет «Спартак» после этого сезона.

    Интервью с Андреем Кобелевым
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