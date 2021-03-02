Кобелев: Тедеско, веди себя нормально, по-мужски! Он после каждого свистка прыгает — это работа на публику

Известный российский специалистподелился мнением о главном тренере «Спартака»

«Посмотрите, как он себя ведет! Да, психология и менталитет очень важны. Но когда он после каждого свистка прыгает и размахивает руками, то это уже работа на публику. А если ты работаешь на публику, это означает неискренность.

У Карреры было искренне? Там было по-мужски. Тедеско, веди себя нормально! Никто же не говорит, что ты должен стоять, грустить и плакать. Но веди себя нормально, по-мужски!

Вспомните, что он сделал с тем же Гончаренко. Мы же, тренеры, наблюдаем за поведением друг друга. Я считаю, что он неплохой тренер, но у него много показного. Лично для меня. Может, я ошибаюсь», — сказал Кобелев в интервью YouTube-каналу «Футбольный хейт».

Напомним, Тедеско ранее подтвердил, что покинет «Спартак» после этого сезона.