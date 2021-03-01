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    Юран: Руководству «Спартака» нужно успокоить его и дать доработать до конца сезона

    Футбол Спартак
    Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран считает, что Доменико Тедеско ошибся, заранее сообщив о своем решении не продлевать контракт со «Спартаком».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Начнем с того, что если сам тренер не хочет продлевать контракт, или есть некое подобное решение в клубе — оно никак не должно афишироваться. И когда сам Тедеско на пресс конференции заявил, что по завершении сезона не будет продлевать контракт… Так поступать не следовало.

    И руководству нужно держать такие вещи на контроле. Это ведь сразу потенциальный минус команде, ведь у "Спартака" как минимум стоит задача попадания в еврокубки и борьба за призовые места. А такие действия расхолаживают команду. И ведь это, по всей видимости, именно то, что мы сейчас видим — и в Кубке, и в чемпионате.

    Не думаю, что сейчас Тедеско не работает на максимуме. Любой тренер хочет уйти на хорошей ноте, занять высокое итоговое место. В такой ситуации, пусть тренер даже выкладывается на полную, но что ты требуешь? Ведь все понимают, что через пару месяцев тебя в команде уже не будет. Не могу сказать, что именно так все происходит, но считаю, что выход этой информации в СМИ — это была ошибка.

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    • Наверное, в первую очередь руководству "Спартака" стоит сейчас встретиться с Тедеско и несколько его успокоить. Сейчас на него выливается много критики и разных слухов. Успокоить, поговорить и объяснить, что у него есть кредит доверия для того, чтобы доиграть этот сезон до конца.

    Если же такого диалога не будет… Журналисты ведь Тедеско сейчас будут долбать прилично. И если он точно не будет ощущать поддержку руководства, тогда, может быть, будет и лучше, чтобы команду до конца чемпионата доводил, например, его помощник. Или еще кто-либо другой. А с Тедеско просто рассчитаться по контракту здесь и сейчас.

    Но, как мне кажется, правильнее было бы, чтобы Тедеско доработал до конца. И в первую очередь это нужно скорее самому руководству. Если же сейчас они будут стараться держаться на дистанции, то тут будет тяжело доработать уже любому тренеру. Так что хотя бы ради результата в этом году, ради болельщиков, ради себя руководству "Спартака", наверное, стоило бы так поступить», — приводит слова Юрана Rusfootball.info.

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