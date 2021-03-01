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    Артета может возглавить «Барселону»

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета по окончании текущего сезона может занять аналогичную должность в «Барселоне».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    Как сообщает RAC1, в этом лично заинтересован Жоан Лапорта, один из основных претендентов на пост президента «Барселоны».

    Нынешний тренер «Барселоны» Рональд Куман покинет клуб в том случае, если на выборах победит Лапорта, который хочет договориться с Артетой.

    Артета до того, как стал главным тренером «Арсенала», после завершения тренерской карьеры работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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