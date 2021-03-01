Артета может возглавить «Барселону»

Главный тренер лондонского «Арсенала»по окончании текущего сезона может занять аналогичную должность в «Барселоне».

Как сообщает RAC1, в этом лично заинтересован Жоан Лапорта, один из основных претендентов на пост президента «Барселоны».

Нынешний тренер «Барселоны» Рональд Куман покинет клуб в том случае, если на выборах победит Лапорта, который хочет договориться с Артетой.

Артета до того, как стал главным тренером «Арсенала», после завершения тренерской карьеры работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. «Арсенал» находится на десятой строчке в АПЛ.