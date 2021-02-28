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    Игнатьев: «Локомотив» был быстрее ЦСКА

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    Известный российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «По-моему, результат соответствует всему тому, что команды показали на футбольном поле.

    "Локомотив" в первом тайме имел преимущество во всех компонентах игры.

    Железнодорожники были быстрее ЦСКА, очень хорошо большим количеством игроков проводили контратаки. Армейцы же допускали много ошибок при игре в обороне. Сложно им давался переход из атаки в оборону. Мяч, который забил Крыховяк, был показательным моментом: те зоны, куда ворвался полузащитник "Локомотива", не были заполнены игроками ЦСКА. Мне видится, что армейцы еще не набрали тех игровых кондиций, в которых они уходили на перерыв в чемпионате.

    Думаю, что с точки зрения направленности игры потеря капитана, потеря игрока такого калибра, как Акинфеев, конечно же, влияет. Игорь может определить направленность действий футболиста в том или ином игровом эпизоде. Убежден, что Акинфеев все время держит руку на пульсе и не дает игрокам принимать решения, идущие вразрез с командными задачами. Для любой команды очень важно иметь такого игрока и капитана.

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    • Раз пенальти били — значит, был. Но в принципе здесь трудно разобраться. Я запутался. Я сейчас не могу сказать, за что назначают пенальти и за что не назначают. Если дают, когда мяч попадает в руку, то это одно. А если избирательно: куда-то он попадет, куда-то отскочил… Не могу, честно говоря сказать. Потому что никто сейчас не может в этом разобраться. И я не слышал четкой трактовки от руководителей российского футбола. Важно ведь, чтобы все эти моменты были понятны для болельщика. Чтобы четко знать, за что и когда арбитры должны назначать одиннадцатиметровый при игре или попадании мяча в руку», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

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