Шварц рассказал о состоянии команды перед матчем с «Ахматом»

Сандро Шварц Фото: globallookpress.com
«Скопинцев тренируется с нами уже неделю. Решение по его участию в матче мы примем чуть позднее. Точно не сыграют с "Ахматом" Сергей Слепов и Клинтон Н’Жи.
Вместо Евгеньева могут сыграть Роман Нойштедтер или Заурбек Плиев. Хочу отметить, что на тренировках себя отлично проявляет Александр Кутицкий. Также мы можем сыграть в три центральных защитника, как в матче с "Зенитом" », — приводит слова Шварца пресс-служба «Бело-голубых».
Напомним, что игра состоится 28 февраля в Грозном.