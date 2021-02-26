ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021
  • 16:56
    • Матчи ЦСКА — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» перенесены
  • 15:39
    • Состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы
  • 16:11
    • Левандовски — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 07:00
    • Нидерланды до минимума сократили отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта

    Шварц рассказал о состоянии команды перед матчем с «Ахматом»

    Футбол РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, в каком состоянии находится его команда перед матчем 20 тура РПЛ с «Ахматом».

    Сандро Шварц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сандро Шварц

    «Скопинцев тренируется с нами уже неделю. Решение по его участию в матче мы примем чуть позднее. Точно не сыграют с "Ахматом" Сергей Слепов и Клинтон Н’Жи.

    Вместо Евгеньева могут сыграть Роман Нойштедтер или Заурбек Плиев. Хочу отметить, что на тренировках себя отлично проявляет Александр Кутицкий. Также мы можем сыграть в три центральных защитника, как в матче с "Зенитом" », — приводит слова Шварца пресс-служба «Бело-голубых».

    Напомним, что игра состоится 28 февраля в Грозном.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Волгоградцы «всухую» одолеют кризисных тамбовцев?
  • «Тамбов» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Левантийцы с басками начнут матч результативно?
  • «Леванте» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • В этом матче будет обмен голами?
  • «Торино» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА Прогноз и ставка (к
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры