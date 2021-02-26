Шварц рассказал о состоянии команды перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо»рассказал о том, в каком состоянии находится его команда перед матчем 20 тура РПЛ с «Ахматом».

«Скопинцев тренируется с нами уже неделю. Решение по его участию в матче мы примем чуть позднее. Точно не сыграют с "Ахматом" Сергей Слепов и Клинтон Н’Жи.

Вместо Евгеньева могут сыграть Роман Нойштедтер или Заурбек Плиев. Хочу отметить, что на тренировках себя отлично проявляет Александр Кутицкий. Также мы можем сыграть в три центральных защитника, как в матче с "Зенитом" », — приводит слова Шварца пресс-служба «Бело-голубых».

Напомним, что игра состоится 28 февраля в Грозном.