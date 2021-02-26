ФИФА закрыла дело против Беккенбауэра

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА приняла решение о закрытии дела о незаконном обогащении в отношении чемпиона мира и Европы по футболу в составе сборной Германии

Как сообщает пресс-служба ФИФА, дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Напомним, в 2016 году Генеральная прокуратура Швейцарии и комитет по этике ФИФА начали расследования в отношении Беккенбауэра. Ранее появилась информация о том, что в 2002 году на тот момент глава компании «Адидас» Роберт Луи-Дрейфус перевел 10,3 миллиона швейцарских франков заявочному комитету «Германия-2006», руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах.

Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. В итоге Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.