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    Рома — Брага. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

    «Рома» — «Брага». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Рома Брага Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч «Рома» — «Брага».

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    Составы команд:

    «Рома»: Пау Лопес, Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Бруно Перес, Педро Родригес, Гонсало Вильяр, Жордан Верету, Амаду Диавара, Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко.

    «Брага»: Тьягу Са, Зе Карлуш, Витор Тормена, Нуну Секейра, Роланду, Жоау Новайш, Nicolas Gaitan, Лукас Пиазон, Андре Орта, Андраж Шпорар, Вендерсон Галено.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Брага» — «Рома» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Брага» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Рома» со счетом 4:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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