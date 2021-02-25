Рома — Брага. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Рома»: Пау Лопес, Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Бруно Перес, Педро Родригес, Гонсало Вильяр, Жордан Верету, Амаду Диавара, Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко.

«Брага»: Тьягу Са, Зе Карлуш, Витор Тормена, Нуну Секейра, Роланду, Жоау Новайш, Nicolas Gaitan, Лукас Пиазон, Андре Орта, Андраж Шпорар, Вендерсон Галено.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Брага» — «Рома» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

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