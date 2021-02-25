В четверг, 25 февраля, «Рома» на своем поле сыграет с «Брагой» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры — в 23:00 по мск. «Рома» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

В первом матче «Рома» победила на выезде со счетом 2:0. Поэтому в домашней игре итальянский коллектив может даже не стремиться побеждать.

Команда в минувшем туре Серии А не смогла переиграть на выезде «Беневенто» (0:0). Ранее она добыла крупную викторию против «Удинезе» (3:0).

Сейчас клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 44 очками в активе. Правда, атака «Волков» смотрится по-прежнему мощно: забито 47 мячей в 23 матчах.

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В шести предыдущих поединках во всех турнирах «джаллоросси» потерпели одно поражение. В трех прошлых матчах римляне не смогли одержать победу.

«Брага»

После поражения на своем поле первом матче противостояния португальскому коллективу необходимо выигрывать с разницей в два мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время — в случае победы 2:0.

«Брага» в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Причем сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры.

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В последнем своем матче команда выиграла. В домашних стенах команда нанесла поражение «Тонделе» (4:2).

«Брага» за чемпионский титул в Португалии не борется, а вот в тройке остаться ей вполне по плечу. Отставание от второй позиции составляет лишь один балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,50.