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    Позволит ли «Рома» возродить интригу «Браге»?

    «Рома» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Брага»
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    «Рома» выиграла первый матч со счетом 2:0
    В четверг, 25 февраля, «Рома» на своем поле сыграет с «Брагой» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры — в 23:00 по мск. «Рома» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Рома
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    •  Рома 23:00 Брага Брага
  • Брага
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.15
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
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    «Рома»

    В первом матче «Рома» победила на выезде со счетом 2:0. Поэтому в домашней игре итальянский коллектив может даже не стремиться побеждать.

    Команда в минувшем туре Серии А не смогла переиграть на выезде «Беневенто» (0:0). Ранее она добыла крупную викторию против «Удинезе» (3:0).

    Сейчас клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 44 очками в активе. Правда, атака «Волков» смотрится по-прежнему мощно: забито 47 мячей в 23 матчах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В шести предыдущих поединках во всех турнирах «джаллоросси» потерпели одно поражение. В трех прошлых матчах римляне не смогли одержать победу.

    «Брага»

    После поражения на своем поле первом матче противостояния португальскому коллективу необходимо выигрывать с разницей в два мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время — в случае победы 2:0.

    «Брага» в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Причем сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры.

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    В последнем своем матче команда выиграла. В домашних стенах команда нанесла поражение «Тонделе» (4:2).

    «Брага» за чемпионский титул в Португалии не борется, а вот в тройке остаться ей вполне по плечу. Отставание от второй позиции составляет лишь один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,50.

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