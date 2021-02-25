«Рома»
В первом матче «Рома» победила на выезде со счетом 2:0. Поэтому в домашней игре итальянский коллектив может даже не стремиться побеждать.
Команда в минувшем туре Серии А не смогла переиграть на выезде «Беневенто» (0:0). Ранее она добыла крупную викторию против «Удинезе» (3:0).
Сейчас клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 44 очками в активе. Правда, атака «Волков» смотрится по-прежнему мощно: забито 47 мячей в 23 матчах.
В шести предыдущих поединках во всех турнирах «джаллоросси» потерпели одно поражение. В трех прошлых матчах римляне не смогли одержать победу.
«Брага»
После поражения на своем поле первом матче противостояния португальскому коллективу необходимо выигрывать с разницей в два мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время — в случае победы 2:0.
«Брага» в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Причем сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры.
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В последнем своем матче команда выиграла. В домашних стенах команда нанесла поражение «Тонделе» (4:2).
«Брага» за чемпионский титул в Португалии не борется, а вот в тройке остаться ей вполне по плечу. Отставание от второй позиции составляет лишь один балл.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.
Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,50.