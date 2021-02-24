«Барселона» — «Эльче»: счет матча 3:0, обзор голов

В перенесенном матче первого тура испанской Примерына «Камп Ноу» разгромила— 3:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Лионель Месси Фото: fcbarcelona.com

«Сине-гранатовые» открыли счет на 48-й минуте, когда Лионель Месси вошел в штрафную, обыгрался с Мартином Брейтуэйтом и отправил мяч низом в дальний угол мимо вышедшего навстречу голкипера.

На 68-й минуте Месси оформил дубль после блестящего прохода Френки де Йонга, сделавшего результативную передачу.

Точку на 73-й минуте поставил Жорди Альба, который воспользовался скидкой головой от Брейтуэйта.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Эльче 3:0 Голы: 1:0 Лионель Месси (48'), 2:0 Лионель Месси (69'), 3:0 Жорди Альба (73') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Клеман Лангле, 77'), Жорди Альба (Серджино Дест, 77'), Самуэль Юмтити, Оскар Мингуэза, Миралем Пьянич (Усман Дембеле, 46'), Педри, Френки де Йонг, Мартин Брайтвайт (Антуан Гризманн, 76'), Лионель Месси, Франсиску Тринкан (Серхио Бускетс, 67') Эльче: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Антонио Барраган, Хосема, Оменук Мфулю (Луисми, 81'), Пере Милья (Nino, 72'), Рауль Гутьеррес, Эмилиано Ариэль Ригони (Тете Моренте, 60'), Cifu (Фидель Чавес, 60'), Хоан Мохика, Лукас Бое (Гидо Каррильо, 72')

В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает третье место (50 очков), а «Эльче» 19-е (21 очко).