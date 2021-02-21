«Сассуоло» — «Болонья»: счет 1:1, обзор голов

В матче 23 тура Серии Ана своем поле сумел избежать поражения от, будучи в большинстве (1:1).

Гости усилиями Роберто Сориано открыли счет, но на 30 минуте потеряли игрока — Арон Хики получил прямую красную карточку.

Игру для хозяев спас 33-летний форвард Франческо Капуто, который взял на себя ответственность и пробил из-за пределов штрафной.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Болонья 1:1 Голы: 0:1 Роберто Сориано (17'), 1:1 Франческо Капуто (52') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио, Мерт Мюльдюр (Йереми Тольян, 71'), Джанмарко Феррари, Франческо Маньянелли (Хамед Траоре, 46'), Максим Лопес (Джакомо Распадори, 87'), Филип Джуричич (Грегоре Дефрель, 71'), Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Франческо Капуто Болонья: Лукаш Скорупски, Аарон Хики, Адама Сумаоро, Такэхиро Томиясу, Данило, Риккардо Орсолини (Andreas Skov Olsen, 62'), Николас Домингес (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 81'), Никола Сансоне (Йерди Схаутен, 62'), Роберто Сориано, Маттиас Сванберг (Лоренцо Де Сильвестри, 34'), Муса Бэрроу (Родриго Паласио, 63') Предупреждение: Хамед Траоре (90') Удаление: Аарон Хики (30')

«Черно-зеленые» находятся в 5 очках от еврокубковой зоны. Они идут восьмыми (35 очков). «Болонья» имеет на 10 очков меньше и занимает 12 место.