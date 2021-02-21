«Вальядолид» — «Реал»: счет 0:1, обзор гола

Мадридскийв матче 24 тура Примеры с минимальным счетом победил(1:0).

Единственный гол забил бразилец Каземиро на 65 минуте матча. Игрок выиграл верховую дуэль после навеса в исполнении Тони Крооса.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Каземиро (65') Вальядолид: Хорди Масип, Luis Perez, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Хоакин Фернандес, Kike Perez (Оскар Плано, 84'), Фабиан Орельяна, Рубен Алькарас (Феде Сан Эметерио, 84'), Роке Меса (Кенан Кодро, 73'), Сайди Джанко (Жоау Филипе, 61'), Серхио Гвардиола (Шош-Зальман Вайссман, 73') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио (Иско, 66'), Винисиус Жуниор (Sergio Arribas, 66'), Мариано Диас (Уго Дуро, 66') Предупреждения: Рубен Алькарас (60'), Лукас Васкес (69'), Начо Мартинес (71'), Фабиан Орельяна (77'), Sergio Arribas (79'), Оскар Плано (85')

«Реал» набрал 52 очка и находится на расстоянии 3 баллов от «Атлетико». Это четвертая победа команды подряд. «Вальядолид» стоит на вылет. Хозяева имеют 21 очко и пока что идут на 19 позиции.