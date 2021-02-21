ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаТренерский рост Парфенова. «Арсенал» расправился с сырым «Зенитом»
  • 22:32
    • «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» в дерби Мерсисайда
  • 21:33
    • «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России
  • 00:54
    • Гол Каземиро принес «Реалу» три очка
  • 22:42
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке»
  • 22:38
    • «Валенсия» выиграла у «Сельты», забив два гола в добавленное время
    Все новости спорта

    Гол Каземиро принес «Реалу» три очка

    «Вальядолид» — «Реал»: счет 0:1, обзор гола

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вальядолид Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» в матче 24 тура Примеры с минимальным счетом победил «Вальядолид» (1:0).

    Каземиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро

    Единственный гол забил бразилец Каземиро на 65 минуте матча. Игрок выиграл верховую дуэль после навеса в исполнении Тони Крооса.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Каземиро (65') Вальядолид: Хорди Масип, Luis Perez, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Хоакин Фернандес, Kike Perez (Оскар Плано, 84'), Фабиан Орельяна, Рубен Алькарас (Феде Сан Эметерио, 84'), Роке Меса (Кенан Кодро, 73'), Сайди Джанко (Жоау Филипе, 61'), Серхио Гвардиола (Шош-Зальман Вайссман, 73') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио (Иско, 66'), Винисиус Жуниор (Sergio Arribas, 66'), Мариано Диас (Уго Дуро, 66') Предупреждения: Рубен Алькарас (60'), Лукас Васкес (69'), Начо Мартинес (71'), Фабиан Орельяна (77'), Sergio Arribas (79'), Оскар Плано (85')

    «Реал» набрал 52 очка и находится на расстоянии 3 баллов от «Атлетико». Это четвертая победа команды подряд. «Вальядолид» стоит на вылет. Хозяева имеют 21 очко и пока что идут на 19 позиции.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович накажет Медведева в финале Australian Open?
  • Джокович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Интер» снова забьет «Милану» не меньше двух мячей?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • «Армейцы» не испытают трудностей с представителем ФНЛ?
  • ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    34.58
  • Суперэкспресс 20-21 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барселона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры